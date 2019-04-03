Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile Görüştü

Dha Dış - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile Görüştü

1 saat önce

– İlk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin ile görüştü.

Dha Dış - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile Görüştü, System.String[]
– İlk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren  Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Görüşmeden görüntü - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:26 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:44:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]