Dha Dış - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile Görüştü
1 saat önce
– İlk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin ile görüştü.
– İlk resmi ziyaretini Rusya
'ya gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı
Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin
ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntü - Rusya
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:26 Kaynak: DHA
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