Dha Dış - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile Görüştü
18 dakika önce
Dha DIŞ - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile görüştüRusya, (DHA) ? İlk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin ile görüştü.
Dha DIŞ - Kazakistan Cumhurbaşkanı
Tokayev, Putin
ile görüştü Rusya
, (DHA
) ? İlk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:11 Kaynak: DHA
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