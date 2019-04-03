Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile Görüştü

Dha Dış - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile Görüştü

18 dakika önce

Dha DIŞ - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile görüştüRusya, (DHA) ? İlk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin ile görüştü.

Dha DIŞ - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ile görüştü

Rusya, (DHA) ? İlk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:11 Kaynak: DHA

DHA, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel
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