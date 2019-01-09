Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kazakistan'da Aranan Şüpheli Sosyal Medyadan Konuştu: "Güvenliğim Sağlanırsa Teslim...

Dha Dış - Kazakistan'da Aranan Şüpheli Sosyal Medyadan Konuştu: "Güvenliğim Sağlanırsa Teslim...

1 saat önce

Kazakistan'ın Karaganda şehrinde yılbaşı gecesi bir restoranda müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki kazak uyruklu Canseit Rakımcan'ın hayatını kaybetmesi üzerine aranan şüpheli Narek Gurunyan sosyal medyadan polise bir çağrı yaptı.

Dha Dış - Kazakistan'da Aranan Şüpheli Sosyal Medyadan Konuştu:
Kazakistan'ın Karaganda şehrinde yılbaşı gecesi bir restoranda müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki kazak uyruklu Canseit Rakımcan'ın hayatını kaybetmesi üzerine aranan şüpheli Narek Gurunyan sosyal medyadan polise bir çağrı yaptı.

Ermeni asıllı 21 yaşındaki şüpheli sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde "Olay yerinde olduğumu itiraf ediyorum, ama suçlu değilim. Ben kimseyi öldürmedim. Eğer güvenliğim sağlanırsa, teslim olurum" dedi.

Kazakistan İçişleri Bakan yardımcısı Janat Suleimenov, Karaganda şehrinde Yılbaşı gecesinde yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunarak, bir kişinin yaşamını yitirdiği kavga sonrası kayıplara karışan Ermeni asıllı şüphelinin, Pavlodar eyaleti üzerinden Rusya'ya geçtiğinin saptandığını; olayın etnik unsurlarla bir alakası olmadığını; aralarında Kazak ve Ermeni vatandaşların aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bakan yardımcısı ayrıca, şüphelinin sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap vererek şüphelinin güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Yılbaşı gecesi yaşanan olayın, restoran sahibinin mekanı kapatmak istemesi üzerine bazı müşterilerin buna karşı çıkması sonucu çıktığı ve olaya restoran sahibi de dahil restoran çalışanlarının ve müşterilerin karıştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aranan şüphelinin yayınladığı video - Nabiyeva

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:13 Kaynak: DHA

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