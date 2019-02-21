Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kazakistan'da Hükumet İstifa Etti

Dha Dış - Kazakistan'da Hükumet İstifa Etti

11 dakika önce

– Kazakistan'da Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükumet, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isteğiyle istifa etti.

Dha Dış - Kazakistan'da Hükumet İstifa Etti, System.String[]
Kazakistan'da Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükumet, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isteğiyle istifa etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in, ülkede yaşanan ekonomik darboğaz sebebiyle hükumetin istifasını istemesinin ardından, hükumet istifasını sundu.

Nazarbayev, yaptığı açıklamada, bugün ülkesi için önemli bir karar aldığını belirterek, sosyal ve ekonomik durumun önceki yıllarda istikrar gösterdiğini ancak bunun halihazırda yetersiz olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:13 Kaynak: DHA

Dünya
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