Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye
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DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye

1 saat önce

Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye(Tür: Dış)

DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye
(Tür: Dış)
DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:14 Kaynak: DHA
DHA, Kazakistan, Güncel
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