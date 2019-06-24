DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye
1 saat önce
Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:14 Kaynak: DHA
DIŞ- Kazakistan
'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye
(Tür: Dış)
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