DHA DIŞ- Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye
39 dakika önce
Kazakistan'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye (2)(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:46 Kaynak: DHA
DIŞ- Kazakistan
'da meydana gelen patlamaların ardından şehirde tahliye (2)
(Tür: Dış)
Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
İBB'nin ikinci adamı kim olacak?
Nagehan Alçı "Canlı yayını terk etti" iddiasına yanıt verdi: Buna yalnızca "pes" diyorum
Fiat Chrysler ile Renault'nun birleşme müzakereleri yeniden gündemde