DHA DIŞ - Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama
2 saat önce
– Kazakistan'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
– Kazakistan
'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.
Patlamalar, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrinde orduya ait bir depoda meydana geldi. Art arda patlama sesleri duyan bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Patlamaların çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü
----------------
-Patlamalardan görüntüler
-Patlama sonrası çıkan yangın
-Yükselen dumanlar
Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi
Binali Yıldırım'ın Tuzla'da oy kullandığı sandıktan Ekrem İmamoğlu çıktı