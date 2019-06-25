Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında-YENİDEN
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DHA DIŞ - Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında-YENİDEN

1 saat önce

Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında-YENİDEN(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında-YENİDEN
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında-YENİDEN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
DHA, Kazakistan, Güncel
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