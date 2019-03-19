Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti

Dha Dış - Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti

1 saat önce

– Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 'istifasını' televizyondan ulusa seslenerek duyurdu.

Dha Dış - Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti, System.String[]
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 'istifasını' televizyondan ulusa seslenerek duyurdu.

Kazakistan'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından beri görevde olan Nursultan Nazarbayev, önceden kaydedilen ulusa sesleniş konuşmasında "Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ülkede devlet başkanlığı görevini geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev'in üstleneceği de belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:49 Kaynak: DHA

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı Nike Ağrı'da Fabrika Kuracak! Tam 5 Bin Kişi İşe Alınacak Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Görevinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 17:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]