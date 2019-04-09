Dha Dış - Kazakistan Erken Seçime Gidecek
2 saat önce
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından görevi devralan Kasım Cömert Tokayev, 9 Haziran'da erken seçime gidileceğini duyurdu.
Kazakistan
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev
'in istifasının ardından görevi devralan Kasım Cömert Tokayev, 9 Haziran'da erken seçime gidileceğini duyurdu.
Kasım Cömert Tokayev, bugün devlet televizyonu üzerinden halka seslendi. Cumhurbaşkanı
Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi için 'erken seçime' gidileceğini belirterek, "Saygıdeğer vatandaşlar, sizlerin her birinize sesleniyorum. Anayasa uyarınca 9 Haziran'da erken devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine karar verdim" dedi. - Nabiyeva
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:43 Kaynak: DHA
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