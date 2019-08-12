DHA DIŞ - Kazayla savrulan cip, bisikletliyi biçti

Kazayla savrulan cip, bisikletliyi biçtiABD, (DHA) ? ABD'de trafikte hızla ilerleyen ve kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, sağdan gelen bir cipe çarparak savrulmasına neden oldu.

Kazayla savrulan cip, bisikletliyi biçti

ABD, (DHA) ? ABD'de trafikte hızla ilerleyen ve kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, sağdan gelen bir cipe çarparak savrulmasına neden oldu. Kazanın etkisiyle savrulan cip, bir bisikletliye çarparak ölümüne neden oldu.

Olay, New York şehrinde yer alan Brooklyn bölgesinde meydana geldi. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikte hızla ilerleyen bir otomobilin kırmızı ışıkta durmayarak, sağdan gelen bir cipe çarptığı; cipin de savrularak karşı şeritte kırmızı ışıkta duran bir bisikletliye çarptığı görüldü.

Yerel medya, kazada 54 yaşındaki bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini; kazaya neden olan 18 yaşındaki otomobil sürücüsünün ise gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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