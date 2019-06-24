DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı
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Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldıVahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:03 Kaynak: DHA
DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem kediyi, hem de genci kurtardı.
Olay, Novosibirsk kentinde meydan geldi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bir ağaca çıkan 17 yaşındaki genç, ağaçta kedi ile beraber mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdivenle tırmanarak hem genci, hem de kediyi kurtardı. Kurtarma anları ise amatör kameralarca kaydedildi.
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