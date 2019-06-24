Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı
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DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı

19 dakika önce

Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldıVahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı.

DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem kediyi, hem de genci kurtardı.
Olay, Novosibirsk kentinde meydan geldi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bir ağaca çıkan 17 yaşındaki genç, ağaçta kedi ile beraber mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdivenle tırmanarak hem genci, hem de kediyi kurtardı. Kurtarma anları ise amatör kameralarca kaydedildi.
DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:03 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, DHA, Güncel
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