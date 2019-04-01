Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Kendi Uçağını Yaptı, Tam Havalanacakken 'İzne' Takıldı

Dha Dış – Kendi Uçağını Yaptı, Tam Havalanacakken 'İzne' Takıldı

1 saat önce

– Pakistan'da bir adam, kendi imal ettiği uçakla deneme uçuşu yapacağı sırada polis tarafından durduruldu.

Dha Dış – Kendi Uçağını Yaptı, Tam Havalanacakken 'İzne' Takıldı, System.String[]
Pakistan'da bir adam, kendi imal ettiği uçakla deneme uçuşu yapacağı sırada polis tarafından durduruldu. Polis, hiçbir evrakı ve 'uçuş izni' olmayan adamın uçağına el koydu.

Pakistan yerel televizyonu, başkent İslamabad'da bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve akşamları da mısır satan Muhammad Fayyaz'ın bankadan çektiği 50 bin Pakistan Rupisi ile kendi uçağını imal ettiğini ve bu uçak ile deneme uçuşu yapmak istediği sırada polis engeline takıldığı duyurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, Fayyaz'ın evraklarını sordu ancak hiçbir evrakı olmadığı anlaşılınca, uçağa el koydu.

Geo News'in haberine göre, Muhammad Fayyaz'ın: "Çok çalışarak bir uçak yaptım. Uçağım 300 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Bana bir şans verin, bunu kanıtlayayım. Yapacağım uçuşa dair gerekli kurumları bilgilendirdim, ancak hiçbirinden geri dönüş alamadım" dediği belirtildi.

"CEHALET MAZERET DEĞİL"

Bunun üzerine, Sivil Havacılık İdaresi (CAA) uzmanı Naseem Ahmet'in: "Böyle bir denemenin gerçekleştirilmesi için öncelikle bir takım şartları yerine getirmesi ve bunların onaylanması gerekiyor. Uçağın düşmesi ya da yerleşim yerlerinden birisine çarpması ihtimalini göz ardı edemeyiz. Cehalet asla bir mazeret olarak kullanılamaz" dediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:23 Kaynak: DHA

Pakistan, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Kendi Uçağını Yaptı, Tam Havalanacakken 'İzne' Takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]