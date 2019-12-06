Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ-Kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor
Son Dakika Güncel DHA DIŞ-Kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor - Son Dakika

DHA DIŞ-Kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor

6 saat önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.

DHA DIŞ-Kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor, System.String[]

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü. Kurtarma çalışmaları başlatılırken, binada mahsur kalan kişi sayısının henüz belirlenemediği açıklandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Nairobi'nin Embakasi bölgesindeki Tassia yerleşim yerinde 6 katlı bir bina belirlenemeyen bir sebepten ötürü çöktü. Polisten yapılan açıklamada, binanın içinde kaç kişinin bulunduğunun henüz tespit edilemediği fakat arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, binanın çökmesi sonucu büyük bir kalabalığın toplandığı ve halkın binada mahsur kalan kişilerin kurtarılma çalışmalarına yardım ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çöken binanın görüntüleri

-Kurtarma çalışmaları


Nairobi, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:29 Kaynak: DHA
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