Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kenya'da Helikopter Düştü: Pilot ve 4 Amerikalı Turist Öldü

Dha Dış - Kenya'da Helikopter Düştü: Pilot ve 4 Amerikalı Turist Öldü

1 saat önce

Kenya Ulusal Polis Merkezi, içinde 5 kişinin bulunduğu bir helikopterin Kenya'nın kuzeybatısındaki Turkana Gölü bölgesindeki Ulusal Park'a düştüğünü; kazada helikopter pilotu ve 4 Amerikalı turistin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dha Dış - Kenya'da Helikopter Düştü: Pilot ve 4 Amerikalı Turist Öldü, System.String[]
Kenya Ulusal Polis Merkezi, içinde 5 kişinin bulunduğu bir helikopterin Kenya'nın kuzeybatısındaki Turkana Gölü bölgesindeki Ulusal Park'a düştüğünü; kazada helikopter pilotu ve 4 Amerikalı turistin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Kazanın dün yerel saatle 20: 00'de meydana geldiği belirtildi. Helikopterin düşüş nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Pilot, Kenya, Helikopter, Güncel
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