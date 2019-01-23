Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Kerç Boğazı'nda Yanan Gemilere Havadan Müdahalenin Görüntüleri Yayınlandı

Dha Dış -Kerç Boğazı'nda Yanan Gemilere Havadan Müdahalenin Görüntüleri Yayınlandı

1 saat önce

– Kerç Boğazı'nda 4'ü Türk olmak üzere toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangınlarına dair Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi görüntü yayınladı.

Dha Dış -Kerç Boğazı'nda Yanan Gemilere Havadan Müdahalenin Görüntüleri Yayınlandı, System.String[]
– Kerç Boğazı'nda 4'ü Türk olmak üzere toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangınlarına dair Rusya Savcılık Soruşturma Komitesi görüntü yayınladı. Havadan kaydedilen görüntülerde, yanan gemileri söndürme çalışmaları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan gemileri söndürme çalışmaları

-Yanan gemilere ait fotoğraflar - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Güncel
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