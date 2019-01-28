Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kerç Vali Yardımcısı: Denizcilerin Cenazeleri Türkiye'ye Gönderiliyor

Dha Dış - Kerç Vali Yardımcısı: Denizcilerin Cenazeleri Türkiye'ye Gönderiliyor

56 dakika önce

Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında hayatını kaybeden dört Türk denizcinin cenazelerinin bugün Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.

Dha Dış - Kerç Vali Yardımcısı: Denizcilerin Cenazeleri Türkiye'ye Gönderiliyor, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında hayatını kaybeden dört Türk denizcinin cenazelerinin bugün Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.

Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, Rus basınına yaptığı açıklamda, Türk denizcilerin cenazelerinin Kırım'dan Moskova'ya gönderildiğini, cenazelerin kısa süre içinde İstanbul'a gönderileceğini bildirdi.

Melgaziyev, yangında ölen altı Hindistan vatandaşının cenazelerinin ise ülkelerine gönderilmesi için de resmi işlemlerin devam ettiğini açıkladı. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:32 Kaynak: DHA

Kırım, Moskova, Türkiye, Güncel
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