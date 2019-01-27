Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan Denizciler Türkiye'ye Gönderildi

Dha Dış - Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan Denizciler Türkiye'ye Gönderildi

1 saat önce

Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Dha Dış - Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan Denizciler Türkiye'ye Gönderildi, System.String[]
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Novorossiysk Konsolosluğu yetkilileri vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesi için gerekli evrakı hazırladı. Denizciler ülkelerine gönderildiler" dedi.

Melgaziyev, yangında sağ  kurtarılan dört Hindistan vatandaşının ülkelerine gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Rusyalı yetkili, yangında hayatını kaybeden 10 denizcinin cenazelerinin ise Pazartesi günü ülkelerine gönderilmelerinin beklendiğini bildirdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Gemi yangınının arşiv görüntüleri - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:29 Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Kızı, Rusya'da Buzlu Suda 1 Saat Kalarak Dünya Rekoru Kırdı Çin'e Gol Atan Futbolcu, Golü Doğu Türkistan Halkına Armağan Etti

Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 12:07:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan Denizciler Türkiye'ye Gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]