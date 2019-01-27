Dha Dış - Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan Denizciler Türkiye'ye Gönderildi
1 saat önce
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.
Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.
Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Novorossiysk
Konsolosluğu yetkilileri vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesi için gerekli evrakı hazırladı. Denizciler ülkelerine gönderildiler" dedi.
Melgaziyev, yangında sağ kurtarılan dört Hindistan
vatandaşının ülkelerine gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Rusyalı yetkili, yangında hayatını kaybeden 10 denizcinin cenazelerinin ise Pazartesi günü ülkelerine gönderilmelerinin beklendiğini bildirdi.
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Gemi yangınının arşiv görüntüleri - Kerem
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:29 Kaynak: DHA
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