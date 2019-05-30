DHA DIŞ ? Kerkük'te art arda 6 patlama: 6 ölü 12 yaralı
1 saat önce
DHA DIŞ ? Kerkük'te art arda 6 patlama: 6 ölü 12 yaralıIrak (DHA) ? Irak'ta art arda 6 patlama meydana geldi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:11 Kaynak: DHA
DIŞ ? Kerkük
'te art arda 6 patlama: 6 ölü 12 yaralı Irak
(DHA) ? Irak'ta art arda 6 patlama meydana geldi. 6 kişinin hayatını kaybettiği; 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Patlamalar, Irak'ın Kerkük şehrinde meydana geldi. Yerel medya, 6 farklı patlamanın meydana geldiğini; 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
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