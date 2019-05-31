DHA DIŞ – Kerkük'te art arda 6 patlama: 6 ölü 12 yaralı (2)

-Patlama anı - güvenlik kamerası -Patlama anı ve panik anları -Sokakta koşanlar ve siren sesleri

Patlamalar, Irak'ın Kerkük şehrinde meydana geldi. Yerel medya, 6 farklı patlamanın meydana geldiğini; 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yerel medya saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğin düşünüldüğünü yazdı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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