Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Keşmir'de Bombalı Saldırı Sonrası Panik Kamerada

Dha Dış – Keşmir'de Bombalı Saldırı Sonrası Panik Kamerada

1 saat önce

– Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 26 kişi yaralandı.

Dha Dış – Keşmir'de Bombalı Saldırı Sonrası Panik Kamerada, System.String[]
– Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 26 kişi yaralandı.

Hint basını, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığı, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.

Yaralananların çoğunun otobüs sürücüleri ve muavinler olduğu belirtildi

Saldırı sonrası insanların bölgeden kaçışları ve yaşanan panik ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama sonrası kaçan insanlar (Güvenlik kamerası)

Olay yerinden görüntüler (DGS'de)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:59 Kaynak: DHA

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