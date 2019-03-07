Dha Dış ? Keşmir'de Bombalı Saldırı Sonrası Panik Kamerada
1 saat önce
Dha DIŞ ? Keşmir'de bombalı saldırı sonrası panik kameradaKeşmir (DHA) ? Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 26 kişi yaralandı.
Dha DIŞ ? Keşmir'de bombalı saldırı sonrası panik kamerada
Keşmir (DHA
) ? Pakistan
ve Hindistan
arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 26 kişi yaralandı.
Hint basını, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığı, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.
Yaralananların çoğunun otobüs sürücüleri ve muavinler olduğu belirtildi
Saldırı sonrası insanların bölgeden kaçışları ve yaşanan panik ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:02 Kaynak: DHA
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