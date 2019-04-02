Dha Dış – Keşmir'de Hastanede Yangın Çıktı
1 saat önce
– Cemmu ve Keşmir'de Hindistan'ın kontrolünde bulunan bölgedeki bir hastanenin deposunda yangın çıktı.
– Cemmu ve Keşmir'de Hindistan
'ın kontrolünde bulunan bölgedeki bir hastanenin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası hastalar tahliye edildi; yangına itfaiye ve bölge halkı müdahale etti.
Hindistan basını, Cemmu ve Keşmir bölgesinde bulunan Ramban İlçe Hastanesi'nin deposunda yangın çıktığını, hastaların tahliyesi sonrası yangını söndürmek için bölge halkı ve itfaiyenin seferber edildiğini söyledi.
Depodaki yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangın sırasında patlayan 4 oksijen tüpü büyük paniğe yol açtı.
Yerel medya kimsenin zarar görmediği yangının, kontrol altına alındığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Hastane deposunun alevli şekilde yanması
Müdahale çalışmaları
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:06 Kaynak: DHA
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