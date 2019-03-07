Dha Dış - Keşmir'de Patlama: 18 Yaralı
38 dakika önce
– Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.
– Pakistan
ve Hindistan
arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.
Hint televizyon kanalı ND TV
'de yer alan haberde, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığı, en az 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.
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Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: DHA
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