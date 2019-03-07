Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Keşmir'de Patlama 18 Yaralı

Dha Dış - Keşmir'de Patlama 18 Yaralı

20 dakika önce

Keşmir'de patlama 18 yaralıKeşmir (DHA) ? Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.

Dha Dış - Keşmir'de Patlama 18 Yaralı, System.String[]
Keşmir'de patlama 18 yaralı

Keşmir (DHA) ? Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.

Hint televizyon kanalı ND TV'de yer alan haberde, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığı, en az 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:44 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu Hemzemin Geçide Giren Sürücü, Saniye Farkı ile Ölümden Döndü

İfade Veren Sıla Gençoğlu, Okan Can Yantır'la Birlikte Olduğunu Söyledi Hakim Karşısına Çıkan Ahmet Kural, Aylık Kazancını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:04:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Keşmir'de Patlama 18 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]