Dha Dış - Keşmir'de Patlama 18 Yaralı
20 dakika önce
Keşmir'de patlama 18 yaralıKeşmir (DHA) ? Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.
Keşmir'de patlama 18 yaralı
Keşmir (DHA
) ? Pakistan
ve Hindistan
arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu en az 18 kişi yaralandı.
Hint televizyon kanalı ND TV
'de yer alan haberde, Keşmir bölgesindeki bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patladığı, en az 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralananların hastaneye sevk edildiği; güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:44 Kaynak: DHA
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