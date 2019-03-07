Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Keşmir'deki Saldırı: 1 Ölü, 30 Yaralı

Dha Dış – Keşmir'deki Saldırı: 1 Ölü, 30 Yaralı

1 saat önce

– Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği; 30 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Dha Dış – Keşmir'deki Saldırı: 1 Ölü, 30 Yaralı, System.String[]
Pakistan ve Hindistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin hayatını kaybettiği; 30 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Hint basını, Keşmir bölgesinde bir otobüsün altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ambulanslar ile hastanelere kaldırılan ve durumu ağır olanlardan 17 yaşındaki Mohammad Shari'nin hayatını kaybettiğini; 30 kişini de tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

Hint polis yetkilileri, olayın faili olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladıklarını duyurarak, şüphelinin fotoğrafını medya ile paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Patlama sonrası kaçan insanlar

Olay yerinden görüntüler

Şüphelinin fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

Hindistan, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu

Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam Avrupa Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Keşmir'deki Saldırı: 1 Ölü, 30 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]