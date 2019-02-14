Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Keşmir'deki Saldırıda Ölü Sayısı 40'a Yükseldi

Dha Dış - Keşmir'deki Saldırıda Ölü Sayısı 40'a Yükseldi

18 dakika önce

– Keşmir'de Hindistan güvenlik kuvvetlerine yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Dha Dış - Keşmir'deki Saldırıda Ölü Sayısı 40'a Yükseldi, System.String[]
– Keşmir'de Hindistan güvenlik kuvvetlerine yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Saldırı, Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse yapıldı. Yerel medya, bomba yüklü bir aracın, otobüse çarpmasının ardından patlama meydana geldiğini; saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini yazdı.

Saldırı sonrası Pulwama'da protesto gösterileri düzenlendi. Saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu ileri süren göstericiler sloganlar atarak yürüdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırı sonrası olay yerinden görüntüler

Protesto gösterilerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

Pakistan, Hindistan, Güncel
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