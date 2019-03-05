Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde Yangın Çıktı (2) - Ek Bilgi

Dha Dış - Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde Yangın Çıktı (2) - Ek Bilgi

55 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Şehri'nde sabah 09.30 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katında bulunan başkanlık ofisinde yangın çıktı.

Dha Dış - Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi'nde Yangın Çıktı (2) - Ek Bilgi, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Şehri'nde sabah 09.30 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katında bulunan başkanlık ofisinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgli polis ve itfaiye ekipleri gerekli çalışmaları sürdürüyor. Üniversite bünyesinde derslerin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

Yangından görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) - Geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:03 Kaynak: DHA

Girne, Kıbrıs, Güncel
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