Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA-B'nin katlettiği 14 çocuk, 46 yıl sonra resmi törenle toprağa verildi - Son Dakika

Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA-B'nin katlettiği 14 çocuk, 46 yıl sonra resmi törenle toprağa verildi
26.12.2020 12:05
Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA-B'cilerin 14 Ağustos 1974'te, vahşice öldürerek katliam çukuruna doldurduğu yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuğun, 46 yıl sonra DNA testleri sonucunda kimlik tespitleri yapıldı.
Kıbrıs'ta terör örgütü EOKA-B'cilerin 14 Ağustos 1974'te, vahşice öldürerek katliam çukuruna doldurduğu yedisi kız, yedisi erkek 14 çocuğun, 46 yıl sonra DNA testleri sonucunda kimlik tespitleri yapıldı. Kıbrıslı çocuk şehitler, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı resmi törenle Muratağa Sandallar Şehitliği'nde toprağa verildi.
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