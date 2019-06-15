DHA DIŞ - Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığı
3 saat önce
KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.
Gümüş balığının yoğunlukta bulunduğu Doğu Akdeniz'e açılan balıkçıların Karpaz açıklarında gördükleri bir grup balina, balıkçılar şaşırttı. İlk kez balina gördüğünü söyleyen balıkçıların yaşadıkları şaşkınlık konuşmalarına yansıdı. Yaşanan o anları ise teknedeki bir kişi kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Balinaların görüntüleri
Balıkçıların konuşmaları
- Karahasan
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