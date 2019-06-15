DHA DIŞ - Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığı
3 saat önce
Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:52 Kaynak: DHA
DIŞ - Kıbrıslı balıkçıların balina şaşkınlığı
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS'TA Karpaz açıklarında balinaları gören balıkçıların şaşkınlığı amatör kamera tarafından kaydedildi. Gümüş
balığının yoğunlukta bulunduğu Doğu Akdeniz
'e açılan balıkçıların Karpaz açıklarında gördükleri bir grup balina, balıkçılar şaşırttı. İlk kez balina gördüğünü söyleyen balıkçıların yaşadıkları şaşkınlık konuşmalarına yansıdı. Yaşanan o anları ise teknedeki bir kişi kaydetti.
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