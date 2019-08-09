DHA DIŞ - Kıbrıslı liderler bir araya geldi
1 saat önce
DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
DOĞU Akdeniz
'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs
'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis
ara bölgede bir araya geldi.
Akıncı ile Anastasiadis görüşmesi saat 09.30 sıralarında başladı.
Basına kapılı yapılan gayrı resmi görüşme, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Liderlerin görüntüleri
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