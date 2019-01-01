Dha Dış - KKTC'de Dev Hortum Korkuttu
30 dakika önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de denizde oluşan hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne
'de denizde oluşan hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Girne Antik Liman'a yakın bölgede oluşan dev hortum, bir çok bölgeden de görüldü. Girne Limanı
'nda bulunanlar, bölgeden uzaklaştı. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:45 Kaynak: DHA
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