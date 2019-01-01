Son Dakika Haberleri: Dha Dış - KKTC'de Dev Hortum Korkuttu

Dha Dış - KKTC'de Dev Hortum Korkuttu

30 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de denizde oluşan hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Dha Dış - KKTC'de Dev Hortum Korkuttu, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de denizde oluşan hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Girne Antik Liman'a yakın bölgede oluşan dev hortum, bir çok bölgeden de görüldü.  Girne Limanı'nda bulunanlar, bölgeden uzaklaştı. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:45 Kaynak: DHA

Girne, Kıbrıs, Dünya
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