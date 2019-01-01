Son Dakika Haberleri: Dha Dış KKTC'de Dev Hortum Korkuttu

Dha Dış KKTC'de Dev Hortum Korkuttu

1 saat önce

KKTC'de dev hortum korkuttuSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de denizde oluşan hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

KKTC'de dev hortum korkuttu

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de denizde oluşan hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Girne Antik Liman'a yakın bölgede oluşan dev hortum, bir çok bölgeden de görüldü. Girne Limanı'nda bulunanlar, bölgeden uzaklaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:14 Kaynak: DHA

Girne, Kıbrıs, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü İzzet Yıldızhan'ın Oğulları Vücutlarına 'Yıldızhan' Dövmesi Yaptırdı AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Hediye Edildi Marketteki Poşetlere Para Vermek İstemeyen Müşteriler, Aldıkları Ürünleri Ellerinde Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 20:55:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış KKTC'de Dev Hortum Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]