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DHA DIŞ - KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu

1 saat önce

KIBRIS Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şafak Nöbeti tutuldu.

DHA DIŞ - KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu, System.String[]
KIBRIS Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şafak Nöbeti tutuldu.
Girne Yavuz Çıkarma Plajı'nda onuncu kez tutulan Şafak Nöbeti'nde on bini aşkın katılımcının doldurduğu etkinlik alanında binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı.
Bu yıl ilk kez, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dört F-16 savaş uçağı, nöbetin sonunda ada üzerinde gece uçuşu yaparak katılımcıları selamladı.
20 Temmuz 1974'te helikopterlerle inen ilk tabur olan Bolu Komando Tugayı Birinci Taburu'ndan 17 gazi, komutanları emekli Komando Tuğgeneral Cemal Eruç Paşa ile birlikte Şafak Nöbeti'ne katıldı.
Şafak Nöbeti'ne, Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra, 20 Temmuz kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
Şafak Nöbeti, her zaman olduğu gibi dualar, ilahiler ve sabah ezanıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-İstiklal Marşı

-Bolu Komando Tugayı Birinci Taburu'ndan 17 gazi, komutanları emekli Komando Tuğgeneral Cemal Eruç Paşa'nın sahneye davet edilmesi

-Detaylar

-Söylenen şarkılar


Komando, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
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