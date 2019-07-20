Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu -2 (EK GÖRÜNTÜLER)
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DHA DIŞ - KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu -2 (EK GÖRÜNTÜLER)

59 dakika önce

Görüntü Dökümü---------------------İnsanların tören alanına gelmesi-Konser-Meşalelerin yakılması-İnsanların meşalelerle yürümesi-Kur'an tilaveti-Askerlerin denizden çıkışı-Uçakların gece uçuşu.

DHA DIŞ - KKTC'de Şafak Nöbeti tutuldu -2 (EK GÖRÜNTÜLER), System.String[]

Görüntü Dökümü
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-İnsanların tören alanına gelmesi
-Konser
-Meşalelerin yakılması
-İnsanların meşalelerle yürümesi
-Kur'an tilaveti
-Askerlerin denizden çıkışı
-Uçakların gece uçuşu


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:40 Kaynak: DHA
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