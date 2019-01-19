Son Dakika Haberleri: Dha Dış - KKTC'de Sendika Üyeleri Eylem Yaptı, Bakan Denktaş İzledi

Dha Dış - KKTC'de Sendika Üyeleri Eylem Yaptı, Bakan Denktaş İzledi

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyesi 9 kişi, hükümetin vergi muafiyetleri oranlarında yaptığı değişiklik nedeniyle Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Dha Dış - KKTC'de Sendika Üyeleri Eylem Yaptı, Bakan Denktaş İzledi, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyesi 9 kişi, hükümetin vergi muafiyetleri oranlarında yaptığı değişiklik nedeniyle Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Sendika üyeleri eylem yaptığı sırada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da dışarı çıktı ve açıklamaları izledi.

"Sermaye Krizinin Faturasını Geçim Derdindeki Emekçiler Ödemeyecek" ifadesinin yer aldığı pankartı açan sendika temsilcileri, "Memleketin yangın yerine döndü. Sermayenin değil, emekçinin yanında olacak şekilde ivedi tedbirler alın,  bir çalışandan kısıp diğerine veriri gibi yapmayın ve Euro kullanımında geçmek için adımlar atın" açıklaması yaptı. 

Açıklamanın sonunda Denktaş yeniden bakanlık binası girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Eylemden görüntü

Detaylar - Bakan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

Sendika, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi Uzman Doktordan Sağlık Bakanlığı İçin Çarpıcı Tespit: Amblemindeki Yılan Figürü Tıp Sembolü Değil

Babasını Bıçakladı, Bıçak Kırılınca Darp Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:31:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - KKTC'de Sendika Üyeleri Eylem Yaptı, Bakan Denktaş İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]