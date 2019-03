Dha Dış - KKTC'yi Sel Vurdu: Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşırı yağış sele neden oldu. Sel ne deniyle çok sayıda yol sular altında kaldı, bazı köyleri de su bastı. KKTC Sivil Savunma, İtfaiye , polis, yerel yönetimler ekipleri selin hasarını onarmak için seferber oldu.Şiddetli yağış en çok Taşkent , Güngör, Değirmenlik ve Minareliköy bölgesinde sele neden oldu.Maddi hasarlara neden olan selde, ölen ya da yaralanan olmadı.Sele kapılan 4 aracı sivil savunma ekipleri kurtardı. Araçlarda mahsur kalanlar Lefkoşa Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ercan Havaalanı 'na giden yollar zaman zaman kapanınca, sivil savunma ekipleri alana gidecek yolcuları taşıdı.BAŞBAKAN: 'TEYAKKUZDAYIZ'KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sel bölgelerini ziyaret etti. Erhürman, tüm birimlerin teyakkuzda olduğuna dikkat çekerek, "Her yerde zamanında müdahale ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun" dedi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Taşkent köyüne giderek Belediye Başkanı Yüksel Çelebi 'den bilgi aldı. Baybars, "Yaşanan felaketin farkındayız vatandaşımızın da yanındayız. Her şeye rağmen can kaybının olmaması sevindirici" dedi.KKTC'de Aralık 2018'de yaşanan sel felakatinde 4 genç hayatını kaybetmişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Sel sonrası sürüklenen araçlarMahsur kalan otomobilin çekilmesi - Karahasan