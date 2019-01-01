Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Köln Yeni Yıla Yoğun Güvenlik Önlemleri Arasında Girdi

Dha Dış - Köln Yeni Yıla Yoğun Güvenlik Önlemleri Arasında Girdi

1 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde yaşayanlar, yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri içinde girdi.

Dha Dış - Köln Yeni Yıla Yoğun Güvenlik Önlemleri Arasında Girdi, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde yaşayanlar, yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri içinde girdi.

Yılın son gününde erken saatlerden itibaren polis ekiplerinin Köln Katedrali'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı bölgede, insanların Ren nehrine düşme tehlikesine karşı nehir çevresi korkuluklarla çevrildi.

Ren nehri üzerindeki köprülerden, tarihi Köln Katedrali çevresinde düzenlenen havai fişek gösterilerini yüzbinlerce Kölnlü takip etti.

Yılbaşına özel programlar düzenleyen salonlar ve eğlence merkezleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi odağı oldu. Köln'de yaşayan farklı kültürlerden insanlar sokaklarda yöresel müzikler ile dans etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köln'den detaylar

Köln Katedrali ve çevresinden kutlama görüntüleri

Polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri

Sokakta dans edenler

Ren nehrinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:47 Kaynak: DHA

Polis, Almanya, Köln, Güncel
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