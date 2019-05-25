DHA DIŞ - Kolombiya'da minibüs, sel sonrası caddede açılan dev çukura düştü

Kolombiya'nın kuzeyinde Barranquilla şehrinde şiddetli yağışlar sonrası bölgede çalışmakta olan bir telekomünikasyon firması çalışanları, sel sonrası çalıştıkları alanı terk etmek zorunda kaldı. Bir anda bastıran yağmur sonrası oluşan selde, işçilerin minibüsü sürüklenerek, caddede oluşan çukara düştü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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