Dha Dış - Kolombiya'da Polis Akademisi Önünde Patlama
41 dakika önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yerel basın, patlamanın bomba yüklü bir araç ile General Santander Polis Akademisi
'nin önünde meydana geldiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:18 Kaynak: DHA
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