Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kolombiya'da Polis Akademisi Önünde Patlama

Dha Dış - Kolombiya'da Polis Akademisi Önünde Patlama

41 dakika önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Dha Dış - Kolombiya'da Polis Akademisi Önünde Patlama, System.String[]
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yerel basın, patlamanın bomba yüklü bir araç ile General Santander Polis Akademisi'nin önünde meydana geldiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:18 Kaynak: DHA

Polis Akademisi, Kolombiya, Güncel
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