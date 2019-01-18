Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Kolombiya'daki Patlamada Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Dha Dış - Kolombiya'daki Patlamada Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

18 dakika önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da General Santander Polis Akademisi'nin hedef alındığı bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi.

Dha Dış - Kolombiya'daki Patlamada Ölü Sayısı 21'e Yükseldi, System.String[]
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da General Santander Polis Akademisi'nin hedef alındığı bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi. 68 kişinin de hastanelerde tedavisinin sürdüğü saldırı sonrası ülkede 3 gün yas ilan edildi.

El Tiempo gazetesi, yaralılardan 10'unun durumunun kritik olduğunu yazdı. Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, saldırının Jose Aldemar Rojas Rodriguez isimli bir kişi tarafından düzenlendiğini ve saldırıda 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

DGS TARİH: 17.01.2019 - SAATİ: 19: 39 - Haber Kodu : 190117209

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

Polis Akademisi, Kolombiya, Güncel
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