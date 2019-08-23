DHA DIŞ- Konserde izdiham: 5 ölü, 21 yaralı
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Cezayir'de rap müzik konserinde izdiham yaşandı.
Cezayir Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:41 Kaynak: DHA
'de rap müzik konserinde izdiham yaşandı. İzdihamda 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.
Ünlü rapçi Abderraouf Derradji'nin konseri için hayranları başkentte etkinliğin düzenleneceği stadyuma akın etti.
Soolking adıyla tanınan rapçinin performans sergilediği sırada stadyum girişlerinden birinde izdiham çıktı. İzdihamda 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtilirken; yaşanan izdihama ve ölümlere rağmen konser devam etti.
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-Sedyeyle taşınan bir kişi
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