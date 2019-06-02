DHA DIŞ - Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana böyle çarptı
22 dakika önce
İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:02 Kaynak: DHA
'nın turizm kenti Venedik
'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı. Sabah
09: 00 sıralarında meydana gelen kazada en az 5 kişi yaralandı. Kaza cruise gemisi ve limandakilerce an be an kaydedildi. Kaza sırasında limanda bulunan insanların kaçtığı anlar ve cruise gemisini çarptığı gemideki insanların limana atlayarak kurtulma çabaları ve bazılarının denize düştüğü o anlar da amatör kameralarca kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Geminin kaza anlarına dair çok sayıda farklı açıdan görüntü
Limanda kaçışan insanlar
Kaza sonrası görüntüler
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