Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana böyle çarptı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana böyle çarptı

20 dakika önce

Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana böyle çarptıİtalya (DHA) - İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı.

DHA DIŞ - Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana böyle çarptı
İtalya (DHA) - İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı. Sabah 09: 00 sıralarında meydana gelen kazada en az 5 kişi yaralandı. Kaza cruise gemisi ve limandakilerce an be an kaydedildi. Kaza sırasında limanda bulunan insanların kaçtığı anlar ve cruise gemisini çarptığı gemideki insanların limana atlayarak kurtulma çabaları ve bazılarının denize düştüğü o anlar da amatör kameralarca kaydedildi.
DHA DIŞ - Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana böyle çarptı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı DHA DIŞ - Çinliler, Maraş dondurması için kuyrukta Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:23:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana böyle çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]