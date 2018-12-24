Dha Dış - Kontrolden Çıkan Kar Küreme Aracı, Durakta Bekleyenlerin Arasına Daldı
1 saat önce
– Rusya'da kontrolden çıkan bir kar küreme aracı, kaldırım kenarında beklemekte olan bir kadının ölümüne neden oldu.
– Rusya
'da kontrolden çıkan bir kar küreme aracı, kaldırım kenarında beklemekte olan bir kadının ölümüne neden oldu. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, kar küreme aracının, kaldırımda otobüs beklemekte olan bir grup insana doğru yaklaştığı görülüyor. Aracın kontrolden çıktığını fark eden insanlar hemen kaçmaya başlasa da aralarından bir kadın kaçamıyor ve duvarla aracın arasında kalarak hayatını kaybediyor.
Görüntü Dökümü
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-Trafik görüntüsü
- Kar
küreme aracının insanların arasına dalması - Rusya
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:40 Kaynak: DHA
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