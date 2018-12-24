Dha Dış - Kontrolden Çıkan Kar Küreme Aracı, Durakta Bekleyenlerin Arasına Daldı
43 dakika önce
Dha DIŞ - Kontrolden çıkan kar küreme aracı, durakta bekleyenlerin arasına daldıRusya, (DHA) ? Rusya'da kontrolden çıkan bir kar küreme aracı, kaldırım kenarında beklemekte olan bir kadının ölümüne neden oldu.
Dha DIŞ - Kontrolden çıkan kar küreme aracı, durakta bekleyenlerin arasına daldı Rusya
, (DHA
) ? Rusya'da kontrolden çıkan bir kar küreme aracı, kaldırım kenarında beklemekte olan bir kadının ölümüne neden oldu. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, kar küreme aracının, kaldırımda otobüs beklemekte olan bir grup insana doğru yaklaştığı görülüyor. Aracın kontrolden çıktığını fark eden insanlar hemen kaçmaya başlasa da aralarından bir kadın kaçamıyor ve duvarla aracın arasında kalarak hayatını kaybediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:04 Kaynak: DHA
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