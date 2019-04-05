Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Kontrolden Çıkan Otobüs, 9 Araca Çarptıktan Sonra Durabildi

Dha Dış ? Kontrolden Çıkan Otobüs, 9 Araca Çarptıktan Sonra Durabildi

1 saat önce

Dha DIŞ ? Kontrolden çıkan otobüs, 9 araca çarptıktan sonra durabildiAraçlar hurdaya döndü, kazanın meydana geldiği yer savaş alanını anımsattıİspanya (DHA) ? İspanya'da bir otobüs sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Dha Dış ? Kontrolden Çıkan Otobüs, 9 Araca Çarptıktan Sonra Durabildi, System.String[]
Dha DIŞ ? Kontrolden çıkan otobüs, 9 araca çarptıktan sonra durabildi

Araçlar hurdaya döndü, kazanın meydana geldiği yer savaş alanını anımsattı

İspanya (DHA) ? İspanya'da bir otobüs sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, 9 araca çarptıktan sonra durabildi.

Kaza, İspanya'nın Malaga şehrinde meydana geldi. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün sürücüsü kalp krizi geçirince, otobüs kontrolden çıktı. Kimisi seyir halinde olan 9 araca çarpan otobüs güçlükle durabildi.

Kazada, 9 aracın birbirine girdiği ve bazılarının takla attığı, kaldırımlarda bulunan ağaçların söküldüğü, trafik tabelaları ve trafik ışıklarının hasar gördüğü görüldü.

Kazada bazı yolcuların hafif yaralandığı; kalp krizi geçiren sürücünün ise ambulans ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:56 Kaynak: DHA

İspanya, Kalp Krizi, DHA, Güncel
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