Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Köpeği Boğulurken, O Yüzdüğünü Sanıp Kameraya Çekti

Dha Dış - Köpeği Boğulurken, O Yüzdüğünü Sanıp Kameraya Çekti

41 dakika önce

– Çin'de bir köpek, sahibi ve pet shop çalışanı tarafından yüzmesi için bırakılan havuzda boğularak can verdi.

Dha Dış - Köpeği Boğulurken, O Yüzdüğünü Sanıp Kameraya Çekti, System.String[]
Çin'de bir köpek, sahibi ve pet shop çalışanı tarafından yüzmesi için bırakılan havuzda boğularak can verdi. Köpeğin yüzdüğünü zannederek, boğulduğunu anlamayan sahibi ise o anları kameraya aldı.

Olay, Çin'in Fuijan eyaletinde bulunan Quanzhou şehrindeki 'PP Pet' isimli pet shopta meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sahibi tarafından yüzmeyi öğrenmesi için petshopa getirilen bir köpeğin havuza bırakıldığı görülüyor. Köpeğin suya girer girmez çırpanmaya başladığı görülse de, köpeğin sahibi köpeğin yüzmeye çalıştığını zannederek olayı telefonuyla kayda alıyor. Bir süre suda çırpınan köpeğin dibe batması sonrası köpeğin boğulduğunu anlayan pet shop çalışanı, köpeği havuzdan çıkarıyor.

Olay sonrası açıklama yapan pet shop yetkilileri, köpeğin en yakın veterinere götürüldüğünü, ancak kurtarılamadığını belirtti. Ayrıca, köpeğin sahibinden de özür dileyen yetkililer, olayın pet shop çalışanının ihmali sonucu yaşandığını da kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin havuza bırakılması

-Köpeğin suda çırpınması

-Suda çırpınan köpeğin sahibi tarafından kayda alınması, pet shop çalışanının olayı izlemesi

-Köpeğin dibe batması

-Köpeğin sudan çıkarılması
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:51 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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