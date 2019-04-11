Dha Dış - Köpeği Boğulurken, O Yüzdüğünü Sanıp Kameraya Çekti

Dha DIŞ - Köpeği boğulurken, o yüzdüğünü sanıp kameraya çektiÇin (DHA) ? Çin'de bir köpek, sahibi ve pet shop çalışanı tarafından yüzmesi için bırakılan havuzda boğularak can verdi.

Dha DIŞ - Köpeği boğulurken, o yüzdüğünü sanıp kameraya çekti



Çin (DHA) ? Çin'de bir köpek, sahibi ve pet shop çalışanı tarafından yüzmesi için bırakılan havuzda boğularak can verdi. Köpeğin yüzdüğünü zannederek, boğulduğunu anlamayan sahibi ise o anları kameraya aldı.



Olay, Çin'in Fuijan eyaletinde bulunan Quanzhou şehrindeki 'PP Pet' isimli pet shopta meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sahibi tarafından yüzmeyi öğrenmesi için petshopa getirilen bir köpeğin havuza bırakıldığı görülüyor. Köpeğin suya girer girmez çırpanmaya başladığı görülse de, köpeğin sahibi köpeğin yüzmeye çalıştığını zannederek olayı telefonuyla kayda alıyor. Bir süre suda çırpınan köpeğin dibe batması sonrası köpeğin boğulduğunu anlayan pet shop çalışanı, köpeği havuzdan çıkarıyor.



Olay sonrası açıklama yapan pet shop yetkilileri, köpeğin en yakın veterinere götürüldüğünü, ancak kurtarılamadığını belirtti. Ayrıca, köpeğin sahibinden de özür dileyen yetkililer, olayın pet shop çalışanının ihmali sonucu yaşandığını da kabul etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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